Bruno Reis diz que comprovação vacinal não será exigida para estudantes da rede municipal

“O que o prefeito faz nesse momento é um apelo que as mães levem seus filhos para as escolas dia 3. Vocês viram o esforço da prefeitura. Amanhã [sábado] vamos vacinar somente as crianças. As de 5 anos terão dose da Pfizer para tomar e todas crianças de 6 a 11 da Coronavac. Temos condições de vacinar todas as crianças da nossa cidade que os pais tomarem a decisão de levar para vacinar. Com isso poderemos voltar às aulas dia 3 com a segurança ainda maior”, disse.