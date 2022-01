Buscas na Serra: Polícia Civil rastreia celular para tentar localizar homem desaparecido

Já se passaram 12 dias desde que José Petrúcio Faustino dos Santos, de 55 anos, desapareceu na Serra da Caiçara, na cidade de Maravilha, no Sertão de Alagoas. Ele foi ao local para tentar encontrar a propriedade de sua família, onde pretendia viver desde que chegou de São Paulo, mas se perdeu. As buscas do…

Já se passaram 12 dias desde que José Petrúcio Faustino dos Santos, de 55 anos, desapareceu na Serra da Caiçara, na cidade de Maravilha, no Sertão de Alagoas. Ele foi ao local para tentar encontrar a propriedade de sua família, onde pretendia viver desde que chegou de São Paulo, mas se perdeu.

As buscas do Corpo de Bombeiros tiveram início quando José Petrúcio entrou em contato com a irmã, por telefone, informando que estava com a perna machucada, próximo a um poço. Bombeiros realizaram buscas por terra, com a ajuda do canil, através do socorro aéreo e também com o uso de drones, mas até agora sem sucesso.

Nesta terça-feira, 18, os bombeiros informaram que a Polícia Civil conseguiu rastrear o sinal do celular de José Petrúcio que possibilitou a delimitação de uma área onde as buscas serão intensificadas a partir de amanhã, como explicou o tenente Pércia. Veja vídeo abaixo: