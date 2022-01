Cabelo: entenda o que é lace e porque esse tipo de peruca domina ‘BBB’

Se você é um fã assíduo de ‘BBB’, desde o ano passado você já deve ter percebido que algumas sisters mudam o visual do cabelo durante o reality. Um belo exemplo disso foi a influenciadora Camilla de Lucas, que, na edição de 2021, entrou na casa com as famosas box braids e saiu com uma lace longa lindíssima. No ‘BBB22’, as laces já marcam presença! Dessa vez, quem aderiu a tendência foi a Brunna Gonçalves – que, inclusive, levou mais de um modelo. Mas você sabe o que é lace?

Lace nada mais é do que um modelo de peruca com uma tela que imita o couro cabeludo e fios costurados um a um, o que garante um efeito ainda mais natural. Ao ser colada na pele, a lace pode ficar de 3 dias até 4 semanas na cabeça – tudo depende da duração estabelecida pela cola.

Em entrevista ao UOL, o hairstylist Vitor Malibu, que cuida das laces de Ludmilla e Brunna Gonçalves, contou que existem inúmeros tipos de lace no mercado: “São várias. Front lace, que tem telinha na frente e, atrás, tiras de cabelo. A full lace, que é totalmente fio a fio de telinha, a 360 que é lace em volta e, no meio tiras de cabelo, a de repartição 4×4, que é só o topo e os lados com tiras de cabelo e as 13×4, 13×1, que são referentes ao diâmetro da tela. Mas, basicamente uma lace é montada com o que o cliente precisar”.

Os cuidados com a lace são os mesmo que devemos ter com o cabelo natural, até porque, muitas vezes, as elas são feitas com cabelo humano. Basta lavar, hidratar e tratar os fios normalmente. Uma dica de Vitor é fazer o uso do secador, principalmente o fundo do cabelo, para evitar mau cheiros.