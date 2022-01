Cacheados: confira 3 penteados fáceis usados por Maria participante do BBB22

Se você é daqueles que não perde um minuto do reality mais vigiado do Brasil, com certeza se deparou com a participante Maria removendo suas tranças na tarde desta terça-feira (18). A dona de muitos penteados, cortes e cores de cabelo é a cantora e atriz que interpretou a personagem Verena em “Amor de Mãe”, e agora faz parte do grupo Camarote do Big Brother Brasil. Assim como uma boa cacheada, Maria é uma camaleoa quando o assunto é cabelo. Por isso, a equipe do iBahia separou alguns penteados da atriz para você se inspirar. Prepara o print e confira! O penteado também chamado de Bubble Braid, é um charme e superfácil de fazer, já que você só vai precisar de alguns elásticos para dar vida aos gominhos. A BBB inovou o Bubble Braid usando numa composição bem diferentona.

O penteado que foi tendência no anos 90, pode ser a melhor aposta para um dia de correria e falta de criatividade. O coque com Baby Hair resgata uma tendencia que foram criadas por artístas pretas americanas que faziam parte do Rip Rop e do Rap.

Foto: Reprodução | Gshow

O penteado que é bem queridinho entre as cacheadas também é adepto por Maria. Com varias formas de fazer, nesse caso a BBB apostou em um Afro Puff baixo. Para finalizar e dar um glow up é legal usar o baby hair e algumas mechas soltas na frente.