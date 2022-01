Cachos preciosos: saiba como usar a gelatina capilar para finalizar o cabelo

Se você é uma das cacheadas que acabou de entrar em transição, com certeza já deve ter ouvido na geladina capilar. O produto que pode ser usado tanto para finalização quanto para a fintagem, já caiu no gosto das blogueiras de cachos, mas se você ainda não sabe como usar, o iBahia vai te ajudar nessa! Prepara o print e se liga nas dicas.

A gelatina que tem a função ativadora para cachos, principamente aqueles de curvatura 2ABC, 3ABC e 4ABC, é muito usada também em cabelos ondulados, e forma a combinação perfeita se usada com um difusor para cachos. Mas cuidado, sempre que usar produtos que tenham fonte de calor é indicado o uso do protetor térmico.

Com diversos modelos, o correto antes de comprar é analisar para qual tipo de cabelo aquela gelatinha pode ser usada. Mesmo funcionando em todos os tipos de curvatura, existem aquelas que são ideiais e seguram as ondulações com maior definição por mais tempo.

Como usar?

Apesar muitas pessoas usarem a gelatinha junto ao creme de pentear, essa combinação pode danificar o fio e deixar o cabelo com excesso de creme. O ideal é usar a gelatina mecha por mecha, após aplicar uma pequena quantidade do creme. Depois de seco é só fazer o mesmo processo de finalização da fintagem, e amassar as mechas para quebrar o aspecto duro deixado pela gelatina.