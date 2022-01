CadÚnico: Confira as regras de inclusão no sistema

Em novembro de 2021, o Governo divulgou a portaria 711, que altera os requisitos de inclusão e exclusão de famílias brasileiras no CadÚnico.

O Cadastro Único é uma espécie de porta de entrada para os brasileiros terem acesso a programas sociais do Governo Federal. Diante disso, é importante ficar atento as mudanças relacionadas ao registro.

Possuir renda com até meio salário mínimo por pessoa (R$ 606 em 2022);

por pessoa (R$ 606 em 2022); Possuir renda mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636 em 2022); ou

Possuir renda maior que três salários mínimos, de acordo com o que está previsto em lei (inclusão em programas sociais).

Programas concedidos por meio do CadÚnico

Auxílio Brasil;

Programa Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Minha Casa Minha Vida;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Telefone Popular;

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programas Cisternas;

Água para Todos;

Bolsa Verde (Programa de Apoio a Conservação Ambiental);

Bolsa Estiagem;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Crédito Instalação;

Carta Social;

Serviços Assistenciais;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Identidade Jovem (ID Jovem);

O que leva a exclusão do CadÚnico?

Exclusão do grupo familiar

Falecimento de todos os membros da família;

Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses anos, contados da inclusão ou da última atualização, desde que a gestão tenha registros de procurou a família pelo menos duas vezes nesse período;

Recusa, por parte da família, em prestar informações;

Comprovada a omissão de informação ou a prestação de informação inverídica pela família;

Solicitação da família;

Decisão judicial.

Exclusão individual

Falecimento do cidadão;

Desligamento da pessoa do grupo familiar em que está cadastrada, desde que não esteja prevista transferência para outra família;

Solicitação da própria pessoa;

Decisão judicial.

Ainda é possível efetuar a exclusão cadastral. Neste caso, a exclusão não se trata do desaparecimento do registro, mas apenas de uma alteração no status, passando de “cadastrado” para “excluído”, permanecendo ainda na base de dados.

Devido a todos os fatores mencionados, é importante manter o seu cadastro atualizado, lembrando que o procedimento deve ser realizado obrigatoriamente a cada dois anos. No entanto, caso haja alguma alteração, como de endereço ou de renda, a atualização deve ser realizada o quanto antes.