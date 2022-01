CadÚnico: liberada consulta ao Vale Gás, Tarifa Social e outros benefícios

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma ferramenta criada para coletar dados e identificar os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Por meio das informações, o Governo Federal, governos estaduais e municipais podem conceder benefícios para esses cidadãos.

Veja também: Auxílio Brasil concede abono de até R$ 1.000; veja se você tem direito

A inscrição do CadÚnico é realizada no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). No entanto, para se registrar é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter renda per capita mensal de até meio salário mínimo; ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos;

Ter renda superior desde que seja público alvo de programas, benefícios e serviços específicos;

Ser família solo (morar sozinho); ou

Estar em situação de rua.

Vale ressaltar que a inscrição deve ser feita, preferencialmente, por mulheres maiores de 16 anos. Na ocisão, o denominado responsável familiar deverá apresentar a seguinte documentação:

Você Pode Gostar Também:

Seu próprio título de eleitor ou CPF;

Um dos seguintes documentos referente a cada membro da família: CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho ou título de eleitor;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) para as famílias que pertencem a um grupo indígena.

Contudo, os dados devem ser atualizados, no mínimo, a cada dois anos, assim como recomenda o Ministério da Cidadania. Todavia, caso alguma informação tenha se alterado antes do prazo mínimo, como mudança de endereço ou renda, a atualização deve ser antecipada.

Benefícios sociais para inscritos no CadÚnico

Água para todos;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Auxílio Brasil;

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

Bolsa estiagem;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Carteira do Idoso;

Casa Verde e Amarela;

Crédito Instalação;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Pro Jovem Adolescente;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI?;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular;

Vale gás.

Tarifa Social

O Programa Tarifa Social é voltado para as famílias em situação de vulnerabilidade social, indígenas e quilombolas. Ele concede entre 10% a 100% de desconto na conta de luz. Sendo o último caso apenas para os indígenas e quilombolas.

Para receber o desconto, é necessário estar inscrito no CadÚnico e se encaixar nos critérios de elegibilidade. Ou seja, ter uma renda per capita de meio salário mínimo ou total de até três salários mínimos.

Cabe salientar que quem recebe o BPC também pode ser beneficiado pelo programa. Atualmente é preciso que as famílias solicitem a participar no programa na companhia de energia elétrica da região. Confira os descontos aplicados:

Consumo igual ou inferior a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento);

Consumo entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento);

Consumo entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);

Consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto.

Vale Gás

O Vale Gás é o mais novo projeto social do Governo Federal. A partir deste mês as famílias de baixa renda que enfrentam dificuldade em comprar o botijão de gás de 13 kg terão direito a um benefício de 50% do valor médio do gás de cozinha a cada dois meses.

O valor do benefício dependerá da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo a instituição, o preço médio do botijão de gás de 13kg no país está em cerca de 102,46 e, por esse motivo, o auxílio inicial deve ser de R$ 52.

A expectativa é atender 5,58 milhões de famílias ainda em dezembro. Importante ressaltar que o benefício será concedido preferencialmente às famílias compostas por mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que estão sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Veja abaixo os demais critérios:

Estar inscrito CadÚnico;

Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo;

Possuir na composição familiar pessoas que recebem o BPC.