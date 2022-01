Café da manhã fit: aprenda a fazer sanduíche de banana com ricota e mel

Domingo pede aquele café da manhã especial. Que tal aproveitar o pão francês para fazer um delicioso sanduíche? Tostadinho combinando com banana ouro, ricota e mel, esse sanduíche é capaz de conquistar os paladares mais difíceis.

Batizado de “Sandubanana”, a receita do site Panelinha é super fácil e garantia de sabor no café da manhã. Confira e bom apetite!

1 pão francês

1 banana ouro madura

⅓ de xícara (chá) de ricota fresca esfarelada (cerca de 50 g)

1 colher (sopa) de amêndoas com pele

2 colheres (chá) de manteiga

1 colher (chá) de mel

canela em pó a gosto

1. Corte o pão francês ao meio, no sentido do comprimento. Espalhe 1 colher (chá) de manteiga no lado do miolo de cada metade do pão.

2. Leve ao fogo médio uma frigideira, de preferencia antiaderente. Quando aquecer, coloque uma das metades do pão com a parte da manteiga para baixo. Pressione com um batedor de carnes (ou com uma panela bem pesada) por cerca de 2 minutos, até dourar e ficar bem fininho. Vire o pão e pressione novamente para dourar o outro lado. Transfira para um prato e repita com a outra fatia.

3. Descasque e corte a banana em 3 fatias, no sentido do comprimento. Numa tábua, pique as amêndoas grosseiramente.

4. Para montar o sanduíche, espalhe a ricota esfarelada sobre uma das metades do pão. Disponha as fatias de banana sobre a ricota, regue com o mel e salpique com as amêndoas.