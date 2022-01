Café em pó e açúcar puxam alta no valor da cesta básica dos baianos

O valor da cesta básica aumentou em Salvador. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (7), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) o reajuste foi de 8,17% no mês de dezembro, se comparado com o mesmo período de 2020. Em termos práticos, a cesta chegou ao valor de R$ 518,21.

Entre os meses de novembro e dezembro, os preços dos alimentos tiveram alta de 2,43%. E os violões foram o café em pó e o açúcar. Ambos cresceram no acumulado de 2021, 79,19% e 48,31%, respectivamente.

Ainda segundo a entidade, o motivo do crescimento nos preços desses produtos foram causados por conta da demanda externa e da expectativa de quebra de safra do café, assim como da entresafra da cana que diminuiu a oferta do açúcar.

Alívio no bolso

Na contramão das altas, o arroz agulhinha e a banana tiveram redução de preços, o que já traz um alívio ao bolso dos baianos. De acordo com o DIEESE, o arroz registrou 6,33% de queda e a banana 6,32%.