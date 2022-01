Caixa oferece ofertas exclusivas para caminhoneiros

A Caixa Econômica Federal está com ofertas exclusivas para caminhoneiros no Brasil. Além do crédito fácil para utilizar como quiser, como na manutenção do caminhão com taxas exclusivas na modalidade CDC automático, a Caixa disponibiliza também o Crédito Real Fácil, para ser utilizado na compra do 1º caminhão.

Entenda o Crédito Real Fácil CAIXA

A Caixa garante que trabalhadores que tenham um imóvel residencial ou comercial quitado e livre de ônus possam utilizá-lo como garantia para adquirir o primeiro caminhão. Desse modo, não é necessário se desfazer do bem para conseguir o crédito.

Segundo a instituição, o valor do empréstimo é de até 60% do valor do imóvel, com prazo de até 240 meses (20 anos) para quitar a dívida. A Caixa ainda informa que as taxas de juros variam de acordo com o grau de relacionamento do cliente com a Caixa, bem como a modalidade (TR, IPCA, Poupança ou sem indexado).

FIXA TR+? IPCA+? Rendimento da Poupança? Máxima ?1,10% a.m 1,00% a.m? 0,90% a.m? 0,45% a.m? Mínima ?0,80% a.m ?0,70% a.m ?0,60% a.m 0,30% a.m?

Para contratar o Crédito Real Fácil CAIXA basta fazer a simulação pelo site da instituição e apresentar na agência um documento de identificação, comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há 2 meses e matrícula do Imóvel.

Após enviar os documentos na agência, a Caixa realizará uma avaliação do imóvel. Por fim, ocorre a assinatura do contrato feito na agência da instituição financeira. Para contratar o Crédito Real Fácil CAIXA é necessário registrar o contrato no cartório de imóveis.

CDC automático para caminhoneiros

Com o crédito fácil da Caixa, os clientes podem usá-lo como desejarem, inclusive nas manutenções do caminhão. A Caixa informa que para os clientes que já possuem conta na instituição e limite aprovado, é possível contratar o CDC totalmente online, por meio dos seguintes canais de atendimento: Internet Banking CAIXA, pelo computador ou no celular, pelo aplicativo CAIXA; WhatsApp CAIXA – 0800 104 0104 – das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Também é possível contratar o serviço presencialmente nos terminais de atendimento Caixa.

É importante mencionar que essas condições são válidas somente para clientes caminhoneiros PF com RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) válido.

Outros benefícios exclusivos

A Caixa ainda oferece outros serviços exclusivos para caminhoneiros, como a parceria CAIXA Varejo Pessoa Jurídica, que é destinada precipuamente a empresas vinculadas a associações nacionais representativas do nicho de transporte, com faturamento de até 30 MM.

O programa foi lançado pela Caixa Econômica Federal em março de 2020, com o intuito de auxiliar clientes MEI, micro e pequenas empresas. Entre os benefícios do programa estão inclusos Capilaridade CAIXA, Cesta de serviço e desconto de 100% por 6 meses ou 50% por 12 meses para novas adesões.

O CAIXA Varejo Pessoa Jurídica também oferece a possibilidade de clientes caminhoneiros renegociarem suas dívidas em até 96 vezes, com taxas de juros a partir de 1,14%. Também são oferecidos descontos de até 90% se pagos à vista.