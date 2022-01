Caixa Tem: acesse o Auxílio Emergencial 2022 pela plataforma

Uma nova rodada do Auxílio Emergencial está sendo liberada para os pais solteiros chefes de família monoparental. Apesar de o programa ter sido encerrado oficialmente em outubro do ano passado, o Governo Federal está concedendo pagamentos retroativos.

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, os homens de direito serão contemplados nos próximos dias. A nova concessão tem como objetivo reparar as cinco parcelas duplas concedidas em 2020 pelo programa emergencial.

Cerca de 823,4 mil pais solteiros receberão os recursos, que podem variar de R$ 600 a R$ 3 mil. A quantia máxima equivale aos cinco meses mencionados anteriormente. Para os pagamentos, foi liberado R$ 4,1 bilhões por meio de uma Medida Provisória editada em dezembro de 2021.

Pagamento do Auxílio Emergencial em 2022

Os contemplados já podem retirar os valores retroativos através da conta poupança social digital do Caixa Tem. A plataforma foi criada ainda em 2020 para viabilizar os repasses do Auxílio Emergencial a população beneficiária.

Por meio dela, os cidadãos podem movimentar os recursos facilmente, com apenas alguns cliques. É possível fazer transações bancárias de o máximo R$ 600, se limitando a R$ 1.200 por dia e R$ 5 mil no mês.

O aplicativo é bastante parecido com uma conta corrente digital convencional, com a do Nubank ou do PagBank, por exemplo. No Caixa Tem, o contemplado também consegue:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga no celular de qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família);

Receber o Seguro-desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.