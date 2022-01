Caixa Tem: Antecipação do FGTS 2022 via app

Atualmente, a plataforma permite que seus usuários paguem contas e boletos de forma virtual, recarreguem o celular, façam compras, entre outras possibilidades.

Desde o seu lançamento em 2020, o aplicativo Caixa Tem se tornou uma porta de entrada para vários cidadãos que tinham dificuldades em acessar serviços financeiros. Atualmente, a plataforma permite que seus usuários paguem contas e boletos de forma virtual, recarreguem o celular, façam compras, entre outras possibilidades.

Uma das funções mais recentes, trata-se do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Através do aplicativo é possível contratar a antecipação do saque-aniversário de forma prática e simples. Veja mais a seguir.

Saque-aniversário do FGTS

Trata-se de uma modalidade que concede um pagamento anual ao trabalhador aderente de parte do saldo disponível em suas contas do fundo no mês de seu aniversário. O valor a ser resgatado varia de acordo com a faixa do seu saldo, podendo receber uma parcela adicional. Veja na tabela abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

A antecipação do saque-aniversário funciona como um empréstimo com uma taxa de juros atrativa. Confira as condições a seguir:

O valor mínimo é de R$ 500;

O valor de cada saque a ser antecipado deve ser igual ou maior que R$ 300;

A data do crédito do último saque a ser antecipado não pode ultrapassar o limite de 999 dias, a contar da contratação do empréstimo; e

A taxa de juros é de 1,49% ao mês.

Para conseguir contratar o empréstimo o interessado deve:

Ser maior de 18 anos ou menos emancipado;

Possuir conta corrente ou poupança na CAIXA (exceto Poupança Social Digital e Poupança CAIXA Fácil);

(exceto Poupança Social Digital e Poupança CAIXA Fácil); Ter aderido o saque-aniversário do FGTS e autorizar a CAIXA a ter acesso às informações;

e autorizar a CAIXA a ter acesso às informações; Possuir saldo no FGTS suficiente para a antecipação, contemplados ao menos os valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar em situação positiva com a CAIXA ou utilizar recurso do crédito para quitação da dívida.

Vantagens da antecipação do saque-aniversário do FGTS

Acesso rápido aos recursos, sem precisar esperar a data de liberação do saque;

Taxas reduzidas;

Antecipação de até 3 (três) parcelas anuais do saque-aniversário;

Desconto apenas na liberação anual do saque;

Não há necessidade de aval, ou de avaliação de risco de crédito.

Como contratar a antecipação no Caixa Tem?

Acesse o aplicativo Caixa Tem com seus dados pessoas; Clique na opção “Empréstimo Saque-Aniversário”, onde poderá realizar uma simulação do acordo; Toque em “Contratar” para finalizar ou em “Alterar simulação” para novos valores; Após encontrar as condições favoráveis, leia e aceite os termos da operação; Feito isto, digite a senha do CAIXA Tem para finalizar a contratação; Pronto! O crédito cairá na sua conta até o dia seguinte.