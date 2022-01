Caixa Tem libera o valor de até R$1.000 aos clientes; veja como receber

O crédito Caixa Tem estará disponível para todos os brasileiros de baixa renda. A instituição disponibiliza duas linhas de microcrédito, que podem ser contratadas diretamente pelo aplicativo, sem qualquer complicação ou mais burocracias.

Veja também: CAIXA Tem libera informações sobre o cartão de crédito no aplicativo

O serviço foi anunciado há alguns meses, mas está sendo liberado de forma gradativa aos interessados. A Caixa Econômica Federal está utilizando o mês de aniversário de cada cidadão para viabilizar o acesso aos empréstimos.

Vale ressaltar que podem solicitar o crédito os clientes da plataforma digital e novos cadastrados. Diante disso, a expectativa é atender 100 milhões de cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Contudo, vale também lembrar que os empréstimos não estão disponíveis para cidadãos negativados, ou seja, com o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Você Pode Gostar Também:

Para solicitar os empréstimos, é necessário atualizar o aplicativo bem como os dados cadastrais para aqueles que já são clientes. Os novos usuários devem instalar o aplicativo e realizar o cadastro. Na ocasião, basta enviar um documento oficial e uma selfie.

Crédito do Caixa Tem

Como mencionado, a Caixa está oferecendo duas modalidades de crédito, sendo o Crédito Caixa Tem Pessoal e o Crédito Caixa Tem para Seu Negócio. O primeiro é voltado para fins pessoais, já o segundo, é destinado para pequenos negócios.

Importante salientar que ambos os créditos oferecem as mesmas condições, sendo:

Valor de R$ 300 a R$ 1.000;

Juros de 3,99% ao mês; e

Período de 24 meses para quitar a dívida.

As parcelas são descontadas automaticamente da conta Poupança Digital+ do consumidor. Lembrando que para ter acesso as opções de empréstimos é preciso baixar o aplicativo e fazer o cadastro. O banco tem um prazo de até 10 dias para responder a solicitação.

Novo cartão de crédito Caixa Tem lançado já está liberado

O cartão de crédito do CAIXA Tem já foi lançado. Agora, os clientes já podem solicitar a ferramenta de forma totalmente remota. Ademais, o novo cartão permite que compras à vista ou parceladas sejam realizadas.

As compras à vista, devem ser quitadas em até 40 dias para que juros não sejam aplicados. Já nas compras parceladas, os pagamentos poderão ser feitos com ou sem a incidência de juros, uma vez que isso dependerá das condições oferecidas pelo estabelecimento onde foram realizadas as compras.

Cabe ainda ressaltar que o valor total de uma compra compromete o limite do cartão de crédito, mesmo que o cliente tenha parcelado a quantia.

Vantagens do cartão de crédito CAIXA Tem

A nova ferramenta conta com inúmeros benefícios. Veja a seguir:

Isenção de anuidade;

Contratação por meio totalmente digital;

Limite mínimo acessível para compras à vista ou parceladas;

Cartão adicional gratuito;

Bandeira internacional para uso no Brasil ou no exterior;

Descontos no programa Vai de Visa;

Acesso ao aplicativo Cartões Caixa.

Os usuários que atualizarão o aplicativo já podem contratar o cartão de crédito através do próprio CAIXA Tem. Neste caso, basta clicar no ícone “Cartão Caixa Tem” e seguir com as instruções.

No que ser refere a fatura do cartão de crédito, ela pode ser consultada por meio do aplicativo Cartões Caixa ou então através do e-mail.

O CAIXA Tem está oferecendo uma nova linha de crédito. Os cidadãos de baixa renda podem contratar o serviço com valores de R$ 300 a R$ 1.000. A expectativa é atender cerca de 100 mil pessoas.