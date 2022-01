Caixa Tem: Veja como antecipar o saque do FGTS pelo app

Os trabalhadores interessados podem contratar a antecipação do saque-aniversário.

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, permite que seus usuários solicitem o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores interessados podem contratar a antecipação do saque-aniversário.

Veja também: FGTS: Situações que permitem o saque em 2022

Saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma modalidade do FGTS que libera ao trabalhador aderente parte do saldo disponível em suas contas do fundo todos os anos no mês de seu aniversário. A função é opcional e pode ser aderida até o último dia útil do mês em que o titular interessado faz aniversário.

Para isto, basta acessar o aplicativo do FGTS ou o site. A transição também pode ser feita por meio do Internet Banking da Caixa ou nas agências. O valor do saque-aniversário varia conforme a faixa do saldo do trabalhador, podendo receber uma parcela adicional:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

A antecipação do saque-aniversário do FGTS no Caixa Tem funciona como um empréstimo. Confira as condições a seguir:

Valor mínimo disponível no FGTS deve ser de R$ 500;

Valor do saque a partir de R$ 300;

A data do crédito do último saque a ser antecipado não pode passar o máximo de 999 dias, contando da data de contratação do empréstimo;

Taxa de juros de 1,49% ao mês.

Critérios para contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Para contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo Caixa Tem, o trabalhador deve cumprir as seguintes exigências:

Ser maior de idade ou emancipado;

Ter conta corrente ou poupança CAIXA (com exceção da Poupança Social Digital e Poupança CAIXA Fácil);

Ter optado pelo Saque-Aniversário do FGTS e autorizar a CAIXA a ter acesso às informações;

Ter saldo no FGTS suficiente para a antecipação;

Ter o CPF regularizado junto à Receita Federal;

Estar em situação regularizada com a CAIXA.

Veja como contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS no CAIXA Tem

Acesse o aplicativo Caixa Tem com seu login e senha; Na sequência, clique em “Empréstimo Saque-Aniversário”; Faça uma simulação com o valor que deseja contratar; Toque em “Contratar”; Leia e aceite os termos da operação; Informe sua senha novamente para finalizar a contratação; O crédito estará disponível em até 24 horas.