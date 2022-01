Calendário do PIS/Pasep é APROVADO oficialmente; confira as datas de pagamento e valor

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário do abono salarial PIS/Pasep sugerido pelo Governo Federal. Com isso, os trabalhadores já podem consultar a data que receberão o benefício.

Na tarde da última segunda-feira (10), o Ministério do Trabalho e Previdência e Caixa Econômica Federal (CEF) confirmaram as datas.

Os cidadãos que trabalham em empresas privadas terão acesso ao abono partir do dia 8 de fevereiro. Já os servidores públicos, receberão o benefício a partir do dia 15 do mesmo mês. Lembrando que é necessário cumprir os requisitos de elegibilidade da bonificação, sendo:

Estar inscrito no sistema PIS/Pasep há, pelo menos, 5 anos;

há, pelo menos, 5 anos; Ter recebido durante 2020 uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado durante 2020 para pessoa jurídica 30 dias consecutivos, ou não;

Estar com os dados passados corretamente pelo empregador ao Rais do Governo Federal.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2022

PIS – voltado para funcionários de empresas privadas

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Pasep – destinado aos servidores da esfera pública

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

Vale ressaltar que este ano só ocorrerão os pagamentos referentes a 2020, tendo os trabalhadores de direito que aguardar até 2023 para a liberação do abono competente a 2021.

Valor do PIS/Pasep

O valor do abono salarial PIS/Pasep é baseado no salário mínimo em vigência (R$ 1.212), sendo este o teto do benefício. Logo, a quantia total só é liberada quando o cidadão trabalhou durantes os 12 meses do ano, neste caso, de 2020.

No entanto, quem exerceu atividade remunerada em um período inferior, receberá uma quantia proporcional. Para isso, é necessário dividir o valor total do abono por 12, correspondendo a quantidade de meses no ano. Desta forma, ao contar os meses trabalhados, basta realizar a soma dos valores. Veja a tabela abaixo:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Como sacar o PIS/PASEP?

O Governo Federal liberou o saque do abono salarial do PIS/PASEP. Segundo o governo, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada poderá se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Caso não tenha o dispositivo, o cidadão poderá receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação.

Lembrando que o Governo libera o recebimento via Caixa Tem, através da poupança social digital.

É importante destacar que as informações sobre o PIS podem ser obtidas a partir de 1º de fevereiro pelo telefone 0800-726-02-07 da Caixa. O trabalhador pode fazer consulta ainda no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/ ou no aplicativo CAIXA Trabalhador. Para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep).

Já os servidores públicos que possuem o direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, é possível procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil.