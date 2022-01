Câmara Municipal de Ipaba – MG abre Concurso público

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ipaba faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são os cargos de recepcionista (1 vaga); secretária do CAC (1 vaga); vigia (2 vagas); auxiliar de secretaria (1 vaga); e auxiliar de serviços gerais (3 vagas). O salário base será de R$ 1.100,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de fevereiro de 2022 a 22 de março de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Auditores e Consultores. O valor da inscrição está fixado em R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, informática e/ou raciocínio lógico. As avaliações serão realizadas no dia 10 de abril de 2022, às 8h.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SECRETARIA: Elaborar, digitar e/ou datilografar trabalhos determinados pela autoridade superior competente; Atender ao público, orientado e prestando as informações necessárias; Dar suporte administrativo na realização das sessões plenárias, das comissões, de eventos, junto ao Controle Interno; Receber, registrar e controlar a distribuição de documentos, processos, correspondências e outros, de acordo com as normas; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar serviços de apoio, entrega de correspondências e outros documentos, limpeza, conservação e manutenção do prédio, bens e materiais da Câmara Municipal de Ipaba/MG; Desempenhar funções junto à cozinha da Câmara, servindo bebidas, lanches, etc.; entre outras atividades.

RECEPCIONISTA: Executar serviços de suporte e apoio recepcionista administrativo ao público, aos vereadores e Comissões Legislativas; Auxiliar nos serviços administrativos, bem como na prestação de serviços externos; Apoiar a secretaria nas comunicações quando em reuniões/sessões; entre outras atividades.

SECRETÁRIA DO CAC: Assessorar o Jurídico do CAC, em especial ao Assessor, durante a realização dos trabalhos; Supervisionar os trabalhos para redação de peças, documentos de comprovação documentação da Câmara Municipal de Ipaba/MG; entre outras atividades.

VIGIA: Orientar pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados; trabalhar em regime de turnos e escala de rodízios e revezamento, atendendo as escalas previamente definidas, para manter a segurança das dependências e patrimônio da instituição; entre outras atividades.

EDITAL 01/2021