Camarote Salvador 2022 é adiado; veja como pedir reembolso

O Camarote Salvador 2022 foi oficialmente adiado para o próximo ano. O anúncio foi feito pela organização do evento nesta terça-feira (18). O decreto, publicado pelo Governo do Estado da Bahia, no dia 11 de janeiro, que reduziu o público para três mil pessoas, foi o maior motivador da decisão. O Camarote Salvador é realizado há 20 anos e aconteceria na área externa do Centro de Convenções, na Boca do Rio, entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março. Veja abaixo a nota oficial enviada pela organização do evento: “Nossa missão sempre será proporcionar as melhores memórias da vida de alguém. Nestes últimos dois anos trabalhamos incansavelmente para fazer valer esta nossa missão. Planejamos um evento ainda mais surpreendente e não medimos esforços para deixá-lo confortável e, acima de tudo, seguro, com controle de vacinados e testagem de todos os nossos clientes e colaboradores.

O decreto publicado pelo Governo do Estado da Bahia em 11 de janeiro de 2022, alterando as normas e reduzindo o público dos eventos privados, impossibilitou a realização do Camarote Salvador 2022. Por aqui, continuaremos sonhando e trabalhando duro para realizar o melhor carnaval de todos os tempos!

Esse é apenas um até breve com a certeza de que viveremos intensamente cada segundo da edição mais incrível que está por vir. O nosso muito obrigado a todos vocês que acreditam e sonham junto com a gente. Para aqueles que já haviam adquirido o Camarote Salvador 2022, os acessos estão válidos automaticamente para 2023.

Daremos aos nossos clientes as seguintes opções:

Manutenção automática dos seus acessos para 2023, sem qualquer acréscimo ou reajuste.

Ressarcimento de 100% do valor pago. Neste caso, você terá até o dia 30/04 para solicitar o reembolso.

*Para compras realizadas em agências, a solicitação de ressarcimento deverá ser realizada diretamente com cada parceiro;

De acordo com a lei de nº1406/2020, as empresas de entretenimento que se vejam obrigadas a adiar seus eventos devido aos efeitos da pandemia, não têm a obrigação legal de restituir o valor pago pelos clientes, à medida que remarquem seus eventos.

Apesar de estarmos amparados por este direito, decidimos possibilitar aos nossos clientes o reembolso integral dos valores pagos, isentando-os de qualquer retenção.

E como vai funcionar o ressarcimento?

Para quem optar pelo ressarcimento, basta encaminhar um e-mail com o assunto REEMBOLSO para reembolso@camarotesalvador.com.br com o seu nome completo e CPF.

O prazo de devolução do valor pago é até o dia 31/12/2022.

Para compras realizadas via boleto (quitados e não quitados) restituiremos o valor pago em conta corrente;