Camarote Skol cancela participação no carnaval de Salvador em 2022

Com o cancelamento, os titulares de ingressos para 2022 poderão fazer a transferência para 2023 sem qualquer custo adicional, devendo, para tanto, contatar as Centrais de Vendas através das quais adquiriram os ingressos e receber as instruções necessárias, seja para fazer a transferência ou para proceder ao cancelamento da compra. Exclusivamente para aqueles que realizaram as compras diretamente através do portal do Camarote Skol, os contatos deverão ser feitos através do e-mail contato@2gb.com.br.

Esse é o segundo evento de carnaval cancelado em Salvador. O Salvador Folia, que teria shows de Claudia Leitte, Ivete Sangalo, entre outros, no Centro de Conveções, também não acontecerá mais.