Camilla de Lucas se pronuncia após polêmica com ‘BBB’ e ‘The Masked Singer’

Camilla de Lucas utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (05) para dar sua versão dos fatos envolvendo o ‘BBB’ e o ‘The Masked Singer’. Nos stories, do Instagram, a vice-campeã da edição 21 do ‘Big Brother Brasil’ negou ter sido substituída por Priscila Alcantara, no ‘The Masked Singer’. Na primeira edição, a função foi exercida por ela.

“Pessoal, só pra esclarecer: primeiro meu nome foi mencionado como apresentadora do programa ‘A Eliminação’, mas isso não é verídico, a própria Globo já corrigiu essa informação. Agora tem saído que fui substituída para apresentar o ‘The Masked Singer Brasil’, também não confere. Ano passado participei do programa com muita honra, mas para este ano sigo estudando e me dedicando para futuros projetos. Qualquer informação diferente dessa não foi e não é verdade!”, escreveu Camilla.

Ela também escreveu que ficou chateada com comentários que leu na internet e que ficará afastada das redes por um tempo. “Passo para dizer que sim, estou bem! Venho trabalhando na internet desde 2017 e em, alguns momentos, é importante dar umas pausas. Aqui é um lugar onde as pessoas tiram conclusões a respeito do nosso caráter por conta de notícias que, às vezes, são distorcidas. Realmente, muitas vezes, dói ler comentários, dói demais e eu assumo isso. E, por doer e sofrer diversas vezes para me manter forte, me recolhi”, continuou a influencer.