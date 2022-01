Caminhão de frutos do mar é retirado por guindaste em Salvador

O caminhão carregado de frutos do mar, que invadiu um depósito manhã de sexta-feira (14) no bairro do Comércio, só foi retirado na madrugada deste sábado (15). De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) foi necessário um guindaste para retirar o veículo.

A manobra começou às 21 horas e só foi concluída às 1h20. O trânsito teve que ser reordenado, porém na manhã de hoje, o fluxo de veículos já tinha sido liberado.

O acidente aconteceu na Ladeira da Água Brusca. O condutor perdeu o controle da direção e avançou sobre o imóvel, que fica em um nível abaixo da pista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao motorista, que não teve ferimentos graves. O depósito onde o caminhão caiu estava vazio no momento do acidente. A carga, de cerca de 8 toneladas de frutos do mar, foi retirada e levada para o Mercado do Peixe, que fica próximo ao local.