Caminhoneiro é preso com 248 comprimidos de rebite após colidir com viatura policial

Um caminhoneiro de 35 anos foi preso nessa sexta-feira (28) no bairro de Jacarecica, em Maceió, com 248 comprimidos de nobésio extra forte, popularmente conhecido como rebite. Antes disso ele colidiu com uma viatura policial.

De acordo com informações do relatório da Segurança Pública do estado, o homem dirigia um veículo o com placa de Jaboatão dos Guararapes (PE) e fugiu após colidir em um carro do 4º BPM, no Pontal da Barra.

Após diligências, ele foi encontrado em Jacarecica. Nesse momento, a polícia informa que o suspeito demonstrava nervosismo e não queria deixar o caminhão ser revistado. Quando a droga foi encontrada, ele confessou ser usuário.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado com base na Lei 11.343/2006, que proíbe o armazenamento e transporte de drogas sem autorização.