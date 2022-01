Campeões do ‘The Voice Brasil’ foram sondados para o ‘BBB 22’, diz colunista

Dois campeões do ‘The Voice Brasil’ foram sondados para o ‘Big Brother Brasil 22’. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do ‘Metrópoles’, a produção do reality show sondou os vencedores da 1ª e 2ª edição da atração musical: Ellen Oléria e Sam Alves.

Foto: Reprodução | Instagram