Campeonato Baiano: Bahia e Bahia de Feira estreiam com empate em 2 a 2

O Bahia estreou no Campeonato Baiano com um empate em 2 a 2 diante do Bahia de Feira, neste sábado (15). Os gols do time do interior foram marcados por Diones e Caíque. Do lado do Bahia, quem marcou foram os atacantes Marcelo Ryan e Raí Nascimento.

Aos 14 minutos, Diones, que já vestiu a camisa do Bahia da capital, abriu o placar para os donos da casa. Já no final da primeira etapa, de pênalti, Marcelo Ryan empatou parou o tricolor baiano.

O Bahia de Feira voltou a ficar à frente no placar após Caíque avançar pela esquerda e finalizar no gol. No contra-ataque, o tricolor da capital empatou novamente, com gol de Raí Nascimento.