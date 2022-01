Campeonato Baiano: Vitória e Juazeirense ficam no empate

Vitória enfrentou o Juazeiro na tarde deste domingo (16) no Barradão. O jogo que marcou sua estreia no Campeonato Baiano terminou em um empate por 1×1. Patrick foi o responsável por sair na frente pelo time dos visitantes, mas Guilherme Queiroz correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar o jogo.

Apesar de um primeiro tempo acirrado, os times voltaram sem força do vestiário e não fizeram grandes lances na segunda etapa da partida. Foi tudo decidido nos primeiros 34 minutos de disputa.

O Vitória enfrentará o Barcelona de Ilhéus, fora de casa, na próxima rodada. Já a Juazeirense receberá a Jacuipense. Os dois jogos serão no próximo domingo, a partir das 16h.