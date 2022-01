Candidato ao senado aparece em propaganda eleitoral fumando maconha

Um candidato ao senado do partido democrata dos Estados Unidos divulgou uma nova propaganda eleitoral na terça-feira (18) em que aparece fumando maconha. Ele é do estado da Louisiana, que libera apenas o uso medicinal da maconha.

Enquanto as imagens passam, a voz do candidato aparece narrando estatísticas sobre a droga, incluindo que os negros são quatro vezes mais propensos do que os brancos a serem presos pelo seu uso.