Cantor de pagode sofre três paradas cardiorespiratórias e morre em UPA de Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais



O cantor da banda de pagode Preto de Luxo morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirajá. De acordo com informações do G1 Bahia, Rony Santana teve três paradas cardiorespiratórias. Ele sofria de diabetes e estava com o nível do açúcar no sangue alto, no momento do internamento.

Ainda segundo o site, ele chegou a ser intubado. Mas, não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu no domingo (23). Ainda não há informações sobre o sepultamento do artista. Rony começou a ter o mal estar durante a tarde de sábado (22). Nas redes sociais, chegou a viralizar uma mensagem de que o artista teria morrido vítima da Covid-19, mas a informação foi negada pela família. Outros artistas e fãs prestaram homenagem a Rony no perfil dele no Instagram. A banda chegou a lançar uma música nova no último dia 12.