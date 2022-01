Cantor é abordado pela PM com arma na cara; músico cita racismo estrutural

O cantor e tenor Jean William, de 36 anos, contou que foi abordado bruscamente pela Polícia Militar enquanto estava em um carro de luxo para fazer a travessia Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com Jean, o carro estaria estacionado dentro da balsa quando um dos policiais apontou o revólver em sua direção, questionando sobre haver drogas dentro do carro. O caso aconteceu na quinta-feira (27).

Em entrevista ao g1, o músico contou que não reagiu, seguiu as orientações da polícia enquanto ele e seu amigo, que estava no momento, desceram do carro. Jean disse que foi questionado diversas vezes sobre a presença de drogas e de quem seria o veículo. Após ter os documentos verificados, os policiais cessaram a abordagem agressiva.

A polícia afirmou que a abordagem foi feita após denúncia. O cantor ainda foi questionado sobre alguma ação suspeita que possa ter levado o contato com a polícia, mas segundo ele, pouco antes de entrar na balsa, tinha feito um desvio de um caminhão, após errar o caminho da embarcação.

Ainda em entrevista, o músico falou sobre a ação ser um resultado do racismo estrutural, que por conceito é a frequente discriminação de um grupo social ou étnico após uma construção histórica de interpretações equivocadas.

“Eu me senti como se fosse um bandido. Todo mundo dentro da balsa assistindo, foi um constrangimento assustador. E tinha o medo, medo de fazer um movimento brusco para pegar meu documento e levar um tiro”, contou.