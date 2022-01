Cantor Tatau testa positivo para Covid-19 e shows são adiados

O cantor Tatau testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela produtora do artista, a RJ, por meio das redes sociais, no sábado (15).

De acordo com o comunicado, o artista está com sintomas leves e isolado. Ele descobriu a contaminação após testes realizados para cumprir agenda de shows do final de semana, que iniciaria na sexta-feira (14).

Todas as apresentações do cantor previstas para esse período foram canceladas e ou adiadas. Tatau está com o ciclo de vacinação completo, conforme orientado e recomendado pelo Ministério da Saúde.