Capes prorroga prazos de projetos internacionais devido à pandemia

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou a decisão de prorrogar os prazos de projetos de pesquisa internacionais. De acordo com o órgão, a prorrogação é válida para projetos com vigência em 2021 e 2022 que tenham cooperação internacional.

A decisão da Capes estabelece que os projetos previstos para terminar no final de 2021 poderão ter vigência estendida até 31 de dezembro de 2022. Já os projetos com término previsto para este ano poderão ser estendidos até 31 de dezembro de 2023.

De acordo com a Capes, a decisão se deu devido aos impactos da pandemia da covid-19 no funcionamento das instituições de ensino superior em diversos países. Ainda de acordo com o órgão, com a prorrogação, será possível a implementação do apoio financeiro dos projetos dentro do novo período do trabalho.

Coordenadores devem solicitar a extensão dos prazos

Para que o projeto tenha o prazo ampliado, o coordenador do projeto deve solicitar a extensão por meio do Sistema Linha Direta da Capes. É preciso enviar o relatório de atividades e plano de trabalho que demonstre a viabilidade e alcance dos objetivos programados.

No pedido de ampliação da vigência, o coordenador deve indicar também um prazo final para a conclusão do trabalho.

Com informações da Agência Brasil.

