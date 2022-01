Capitólio: 8 das 10 vítimas são identificadas; veja fotos

Na madrugada desta segunda-feira (10), 8 das 10 vítimas, do acidente que aconteceu em Capitólio (MG), foram identificadas pela Polícia Civil da cidade. De acordo com informações do G1, a primeira vítima registrada foi Júlio Borges Antunes, de 68 anos. Ele será sepultado em São José da Barra.

Outras quatro pessoas só foram reconhecidas pelos parentes durante à noite do domingo (9). São elas:

Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Será enterrado em Sumaré

Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Será enterrada em Sumaré.

Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas. Será enterrado em Serrania.

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrada em Serrania.

Júlio, Geovany (pai), Geovany Gabriel, Thiago, Maycon Douglas, Camila, Sebastião, e Marlene (Fotos: Reprodução/Redes Sociais)

As últimas vítimas foram identificadas na madrugada desta segunda-feira (10). Geovany e Geovany Gabriel eram pai e filho. Thiago era primo de Geovany Teixeira. Veja a descrição dessa parte da família:

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrado em Serrania.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas. Será enterrado em Serrania.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos. Será enterrado em São José da Barra.

Todos estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era funcionário dele, de acordo com informações da polícia.

Ainda de acordo com o G1, as vítimas que ainda aguardam identificação oficial, se tratam de:

Homem de 40 anos, natural de Betim (MG) – piloto da lancha

Mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP)



Investigação do caso

Ainda não se sabe o que provocou o descolamento do paredão de pedras no Lago de Furnas. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse em entrevista coletiva que nunca havia ocorrido acidente como este e que não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões. O local está interditado.