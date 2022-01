Capitólio: Corpo de Bombeiros encontra últimos mortos da tragédia em Minas Gerais

Os dois últimos corpos, vítimas da queda do paredão no Lago de Furnas, em Capitólio, no último sábado (8), foram encontrados na tarde deste domingo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante coletiva de imprensa.

Ao todo são 10 mortos. Sete foram encontradas no sábado e outras três neste domingo. Até o momento, duas vítimas foram identificadas, mas apenas o nome de uma delas foi divulgado. Todas as pessoas estavam em uma lancha chamada “Jesus” e eram familiares e amigos uns dos outros. Quatro embarcações foram atingidas com a queda no cânion.

Segundo o g1 Centro-Oeste de Minas, as equipes de buscas não trabalham mais com a possibilidade de desaparecidos. Os bombeiros informaram ainda que partes de corpos foram encontrados e levadas para a Polícia Civil. As buscas continuam para encontrar outros fragmentos.