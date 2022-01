Capô abre e veículo colide contra árvore na BR 104 e deixa quatro feridos

Uma suposta falha de equipamento provocou um grave acidente na noite deste domingo (3) em um trecho da BR 104, em Messias, na região metropolitana da capital. O condutor do veículo Parati perdeu o controle do carro após o capô abrir quando ele transitava na altura do Km 84,5 e colidir contra uma árvore. De…

Ascom Corpo de Bombeiros

Uma suposta falha de equipamento provocou um grave acidente na noite deste domingo (3) em um trecho da BR 104, em Messias, na região metropolitana da capital. O condutor do veículo Parati perdeu o controle do carro após o capô abrir quando ele transitava na altura do Km 84,5 e colidir contra uma árvore.

De acordo com a PRF, havia cinco ocupantes dentro do carro, inclusive uma criança de dez anos, que sofreu ferimentos leves. Uma pessoa ficou ferida com gravidade, enquanto as demais sofreram ferimentos leves.

Foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu para prestar atendimento às vítimas da colisão. Uma mulher de 51 anos sofreu fratura aberta no tornozelo esquerdo. Já um homem de 27 anos sofreu laceração e escoriações no membro superior esquerdo e um leve trauma de crânio encefálico. Todas as vítimas foram conduzidas ao Hospital Geral do Estado.