Capoeira: congresso reúne mestres e capoeiristas de cinco países em Itapuã

O Congresso Internacional de Capoeiragem “Como Vai, Como Tá” reunirá em Salvador mais de 50 mestres e praticantes da capoeira de todo o Brasil, além de Austrália, Suíça, Espanha e Bélgica. O evento é realizado desde 2011 e todo ano marca o início do calendário da Associação Cultural Camugerê Capoeira, que completa 20 anos em 2022.

Entre a próxima quinta-feira (13) e o próximo domingo (16), o encontro realizará, de forma gratuita, atividades culturais, esportivas e pedagógicas. As ações aconteceram na Casa da Música (Museu da Imagem e do Som de Abaeté), na Orla de Itapuã e Piatã, além de visitas guiadas a academias de capoeira e locais importantes para a prática em Salvador.

A primeira atividade do evento é uma doação de sangue, programada para quinta (13), às 9h, no Hemoba. Além da sede da instituição, as doações podem ser realizadas no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, Hopsital Ana Nery e também em Feira de Santana. No mesmo dia, às 19h, será realizado um coquetel de abertura com o lançamento comemorativo do CD de 20 anos do Centro de Ensino Camugerê Capoeira.

Na sexta (14), durante todo o dia, serão realizadas visitações em academias de capoeira e locais importantes para a prática cultural como a ladeira do Mercado Modelo, Pelourinho, entre outros. À noite, às 19h, uma roda de conhecimento homenageará o Mestre Waldemar da Paixão, com histórias, músicas e roda de capoeira com a presença de discípulos como Mestre Olavo. No evento, a vestimenta obrigatória são roupas de capoeira utilizadas antigamente, estando vedado o uso de camisa com alusão a grupos e calças de helancas.

Oficinas com Mestre Marco Angola, da Associação de Capoeira Volta Que o Mundo Dá (Pernambuco) e com Mestre Renê Bittencourt, Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro (Bahia) acontecerão no sábado (15) pela manhã, na orla de Piatã.

No final da tarde, às 16h, será realizado o Cerimonial de Formaturas (CECC), com a graduação simultânea de dois mestres de capoeira. Os capoeiristas Caderudo e Normal são exemplos do trabalho de formação profissional do Camugerê Capoeira. Ambos são membros do início da história da Associação e desenvolvem importante liderança pedagógica.

Por fim, no domingo (16) pela manhã, serão realizadas oficinas de samba de roda com Mestre Máximo, do Mangangá Capoeira, e de maculelê tradicional com Mestre Zé Dário, do Quilombo Capoeira. O evento será encerrado com o Circuito Acarajé pelas baianas da orla de Itapuã, além de banho de mar, roda de capoeira e confraternização na praia.

Realização: Associação Cultural Camugerê Capoeira e Tost Treinamentos.