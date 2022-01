Carla Diaz, Italo Ferreira e mais: famosos iniciam novo ano em clima de romance

Para alguns famosos, o tempero para este início de ano é especial: romance: Seja com histórias a serem desenroladas ou mesmo relacionamentos já assumidos para o público. O que importa é aproveitar a companhia um do outro. Um bom exemplo é a atriz Carla Diaz que tornou público o namoro com o vereador de São Paulo Felipe Becari. Os dois começaram 2022 com um viagem romântica para o Rio Grande do Sul.

“O amor gera paz”, resumiu o vereador ao posar coladinho com a amada.

História parecida com o rapper PK, que também assumiu publicamente o namoro na virada do ano. Posou pertinho dela e, sobre os cliques, afirmou: “Deus acerta em tudo. Amor da minha vida. Feliz ano novo a todos, que esse ano seja repleto de saúde, felicidades e alegrias.”

O clima é de romance também entre a atriz Bruna Griphao, de 22 anos, e o cantor e influenciador João Zoli, de 27. O clima de paquera floresceu e se transformou em relacionamento, segundo informou uma fonte ao EXTRA, no fim do mês passado. Os dois já posaram juntinhos, abraçados, com direito até a beijinho no pescoço na web.

O campeão olímpico Italo Ferreira também integra essa lista dos que não passaram a virada sozinhos. O surfista está vivendo um romance com Ana Clara Medeiros, Miss Paraíba 2018. Os dois foram clicados em Fernando de Noronha.

Já Duda Reis e Gui Araújo foram flagrados juntos nos últimos dias, tempos após terem um affair e terminado. Eles não falaram publicamente sobre a situação.