Carla Diaz resgata filhotes de animais ao lado de novo namorado; veja foto

O namoro entre Carla Diaz e o vereador Felipe Becari, assumido recentemente, continua firme e forte. A atriz tem até se interessado pelo trabalho do amado. Felipe é atuante na área de defesa e cuidado dos animais e foi fazer um resgate de pets na Zona Leste de São Paulo. Dessa vez, porém, ele teve a companhia da amada. Os dois chegaram a posar com os filhotes no colo, após a ação.

Os bichinhos estavam em um carro abandonado. Ao chegarem no local, Carla logo tratou de segurar os filhotes no colo. “Foi um sucesso o resgate (…) Outros bebês já estão nanando, não são bobos, aquele que é melhor do que o meu. Sete vidinhas salvas”, contou Felipe, na web, ao mostrar os pets no colo da artista.