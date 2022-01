Carlinhos Brown e Ludmilla falam de estreia do ‘The Voice+’

Neste domingo (30), Carlinhos Brown e Ludmilla, dois integrantes já familiarizados com a dinâmica do ‘The Voice’, se juntam aos estreantes Toni Garrido e Fafá de Belém no time de técnicos da segunda temporada do ‘The Voice+’, versão do reality dedicado a candidatos com mais de 60 anos. Brown, que já esteve no ‘The Voice Brasil’ e também no ‘Kids’, estreia na versão sênior, que conta com Ludmilla no comando da cadeira vermelha pelo segundo ano.

Em entrevista, a dupla, fala do sentimento e da responsabilidade de integrar o elenco da segunda temporada do reality musical, que conta ainda com os apresentadores André Marques e Thais Fersoza, que também estreia na família ‘Voice’.

Com direção artística de Creso Eduardo Macedo, a nova temporada do ‘The Voice+’ vai ao ar na TV Globo aos domingos, após ‘Temperatura Máxima’, e às terças-feiras, às 20h, no Multishow.

Entrevista com Carlinhos Brown

Qual é a sua expectativa para a estreia do The Voice+? Espera muita emoção?



Estou tomado de felicidade por esta oportunidade que me foi dada, para fazer parte desse programa que desejo participar desde seu início. As expectativas são as melhores, e a emoção já está lá em cima, pois vamos encontrar vozes amadurecidas e histórias de vida que são totalmente inspiradoras, aliadas a repertórios de qualidade altíssima.

Qual é o sentimento de fazer parte da realização do sonho de pessoas com mais de 60 anos?



O sentimento é de total agradecimento. Tenho dito que o ‘The Voice’ é mais do que uma oportunidade, pois nos dá o prazer de reencontrar essas vozes, rever esses talentos, e aprender com eles de como as experiências só se renovam com o avançar das idades. Eles nos ensinam muito! Nós temos a sorte e a honra de fazer parte da realização desses sonhos, que são também os nossos sonhos ali espelhados. É uma grandiosa experiência para cada um de nós, técnicos, equipe, músicos. É um grande presente.

Agora que você já tem seus candidatos aprovados, como você define seu time?



Meu time se define com a qualidade de grandes cantores, e também de um repertório que rememora um Brasil de grande musicalidade. E mais ainda: com interpretações que serão de grande valia e servirão de base para novos artistas, que se interessam em conhecer os maiores tesouros da Música Popular Brasileira. Eles são incríveis!

O que o público pode esperar desta temporada, acredita que a disputa será acirrada?



Acho que sim, porque nós estamos diante de vozes experientes e que, por sua vez, têm também histórias com os artistas que estão ali como técnicos. Fafá de Belém é um golaço do ‘The Voice’. Toni é uma pessoa linda, um cara muito carinhoso, um amigo muito doce. Ludmilla tem aquele jeitinho dela que parece mais tímido, mas também está muito atenta com o que está fazendo. Então, o público pode esperar muitas emoções, pois esses artistas com diferentes características estão na disputa por essas vozes maravilhosas. E a gente vai se divertindo muito juntos, sempre com muito respeito e uma imensa admiração mútua. E como diz a gíria, ali ninguém é menino! (risos)

Qual principal mensagem você quer passar para os candidatos do seu time?



A principal mensagem que quero deixar é o fato de que ser plus é ser maior, e nosso país está diante de talentos que nos dão a oportunidade de aprendermos que as pessoas mais amadurecidas são as que carregam consigo as sabedorias necessárias, pois amadurecer não é envelhecer. Amadurecer está na dignidade de merecer amanhecer os novos dias, e pedimos a Deus que todos tenham verdadeiramente essa oportunidade de crescer e amadurecer.

Quem foi o seu maior incentivador na música?



Tanto na música, quanto na vida, a minha maior incentivadora foi a minha mãe. Ela já foi até minha dançarina e tenho certeza que seria o que mais precisasse.

Qual é a sua expectativa para a estreia do The Voice+? Espera muita emoção?



Sem dúvida. Música me emociona muito e aquelas vozes me deixam à flor da pele totalmente. É a minha segunda temporada, então, não tem como não estar com a expectativa lá em cima, com a certeza de que vou viver novamente todos aqueles momentos lindos ao lado do meu time.

Qual é o sentimento de fazer parte da realização do sonho de pessoas com mais de 60 anos?



É muita responsabilidade. Sempre faço questão de pontuar que todos são incríveis não só pelas vozes, mas também por suas histórias de vida, e que aquele palco é para ser um momento lindo e feliz da vida deles, independente de qual seja o resultado.

Os candidatos do ‘The Voice+’ são pessoas experientes, alguns já têm uma carreira. De que forma isso influencia a participação deles no programa?



Pensando friamente, não sei se isso seria um fator, o que pode influenciar é a pessoa ter mais segurança ou não, e isso independe de você ter uma carreira. Acho que ali todo mundo dá uma zerada e entra no mesmo grau.

O que você prioriza no candidato para virar a cadeira?

Eu sou muito sensível à música, escolho virar a cadeira principalmente para aqueles que me emocionam, que mexem de uma forma diferente com o meu coração.

Agora que você já tem seus candidatos aprovados, como você define seu time?



Cheios de emoção e que cantam com o coração. Vocês vão ver.

O que o público pode esperar desta temporada, acredita que a disputa será acirrada?



Sempre, né? Disputa acirradíssima e de muita qualidade, a galera tem um nível muito alto, então o público vai ter um programa lindo, com talentos que merecem demais todo nosso aplauso.

Qual principal mensagem você quer passar para os candidatos do seu time?