Carnaval indoor em Salvador: iBahia lista festas canceladas ou adiadas

Por causa do aumento de casos da Covid-19 na Bahia e do surto de H3N2, o Carnaval indoor marcado para acontecer em fevereiro na capital baiana já vem anunciando cancelamentos e adiamentos.

A onda de cancelamentos começou com as festas do verão e shows que aconteceriam em janeiro. também foram anunciados diversos adiamentos e cancelamentos de festas em Salvador por conta do mesmo motivo. As festas privadas já tinham atrações confirmadas como Anitta, Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Além disso, muitos ingressos já tinham sido comprados.

No dia 10 de janeiro, o governador Rui Costa anunciou mudanças no decreto de medidas contra Covid. Agora, o limite de público em eventos na Bahia é de 3 mil pessoas. E, uma semana depois, Rui alertou para possibilidade de reduzir ainda mais o público.

Confira abaixo quais eventos que anunciaram cancelamentos ou adiamentos:

O Salvador Folia anunciou, no dia 11 de janeiro, que o evento entre 24 e 27 de fevereiro, no Centro de Convenções de Salvador, está cancelado.

A festa privada teria shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Banda Eva, Psirico, Alinne Rosa, Margareth, Gloria Groove, Luísa Sonza, Ludmilla e Solange.

Em nota, a produção do evento afirmou que “entende que o momento é de cautela e responsabilidade”.

Quem adquiriu os ingressos deve entrar em contato pelo e-mail salvadorfolia2022@gmail.com ,e no conteúdo do e-mail adicionar nome completo, CPF e número do registro.

O Camarote Skol anunciou no dia 13 de janeiro, o adiamento da festa para 2023. Em comunicado, a 2GB, produtora responsável pela realização do evento na capital baiana, informou que a festa foi cancelada por questões de “segurança e saúde das pessoas”.

O camarote funcionaria de 24 de fevereiro a 1º de março, com atrações como Anitta, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Durval Lelys e Tuca Fernandes.

Com o cancelamento, os titulares de ingressos para 2022 poderão fazer a transferência para 2023 sem qualquer custo adicional. É preciso contatar as Centrais de Vendas em que adquiriram os ingressos e receber as instruções necessárias, seja para fazer a transferência ou para proceder ao cancelamento da compra.

Exclusivamente para quem realizou as compras diretamente através do portal do Camarote Skol, os contatos deverão ser feitos através do e-mail contato@2gb.com.br.

O Camarote Salvador anunciou, no dia 18 de janeiro, o adiamento para 2023. Em nota, a organização do evento informou que o novo decreto, publicado pelo Governo do Estado, impossibilita a realização da festa em 2022.

Para quem adquiriu os ingressos, os acessos estarão válidos automaticamente para o próximo ano. Quem desejar, também poderá fazer o ressarcimento de 100% do valor pago com solicitação até o dia 30 de abril. É preciso enviar um e-mail com o assunto REEMBOLSO para reembolso@camarotesalvador.com.br com o nome completo e CPF.

O prazo de devolução do valor pago é até 31 de dezembro de 2022.

Para compras realizadas via boleto (quitados e não quitados), o valor pago será restituído em conta corrente. Além disso, para compras em cartões quitados ou não com parcelas a vencer, o estorno será realizado diretamente com a operadora do cartão de crédito, seguindo a política de cada operadora.