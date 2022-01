Carnaval Indoor: Salvador Folia é cancelado por causa do surto de Covid-19

O Salvador Folia anunciou nesta terça-feira (11) que o evento, que aconteceria entre 24 e 27 de fevereiro no Centro de Convenções de Salvador, está cancelado. A festa privada teria shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Banda Eva, Psirico, Alinne Rosa, Margareth, Gloria Groove, Luísa Sonza, Ludmilla e Solange.

Esta é a primeira festa privada de Carnaval cancelada em Salvador em meio ao surto de Covid-19. Em nota, a produção do evento afirmou que “entendem que o momento é de cautela e responsabilidade”.

Quem adquiriu os ingressos deve entrar em contato pelo e-mail salvadorfolia2022@gmail.com e no conteúdo do e-mail adicionar nome completo, CPF e número do registro.