Carolina Ferraz rememora morte do pai: ‘Assassinado com seis tiros’

“Meu pai foi assassinado com seis tiros, uma história muito violenta, trágica. Estouraram a cabeça do meu pai, uma loucura. Ele teve que ser enterrado com caixão fechado, olha que coisa! Foi um ex-sócio do meu pai, ele devia dinheiro para o meu pai, aí começaram a se desentender em relação a esse pagamento”, disse ela para Reinaldo Gottino no Link Podcast.