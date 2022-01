Carrefour abre vagas de emprego; veja funções abertas

A Rede de Hipermercados Carrefour, está oferecendo novas oportunidades de trabalho. Todas as funções são para áreas de tecnologia dentro do escritório da empresa, localizado no Estado de São Paulo. Veja, abaixo, todos os requisitos obrigatórios para cada vaga!

Carrefour está com oportunidades para o setor de tecnologia em São Paulo

A Carrefour, rede de hipermercados internacional, fundado no ano de 1959, pode-se dizer que atualmente é a maior empresa do setor do varejo no mundo!

O Brasil foi o primeiro país a receber uma unidade da Rede, em 1975. Hoje o grupo possui mais de setecentas lojas espalhadas em todo o território nacional e mais de dez mil unidades dentro da Europa, crescendo ainda mais todos os dias!

Acompanhe as vagas disponíveis e os requisitos exigidos para se inscrever:

Analistas de Parceria e Serviços Comerciais (Pleno) : necessário superior completo em áreas relacionadas, experiência em realizar negociações, Powerpoint e Excel em nível intermediário e experiência nas áreas comerciais;

: necessário superior completo em áreas relacionadas, experiência em realizar negociações, Powerpoint e Excel em nível intermediário e experiência nas áreas comerciais; Analistas Pleno Digital Analytics : necessário nível superior em Marketing ou áreas afins, experiência em Marketing Digital, Digital Analytics, Web Analytics, Google Analytics em nível avançado e conhecimento na metodologia ágil;

: necessário nível superior em Marketing ou áreas afins, experiência em Marketing Digital, Digital Analytics, Web Analytics, Google Analytics em nível avançado e conhecimento na metodologia ágil; Analistas Catálogo Digital (Júnior) – cargo temporário : superior completo em áreas afins, Excel avançado, conhecimento em Macros, desenvolvimentos de APIs e impedimentos para atuar durante seis meses na função;

: superior completo em áreas afins, Excel avançado, conhecimento em Macros, desenvolvimentos de APIs e impedimentos para atuar durante seis meses na função; Compradores (Sênior) Tecnologias da Informação – cargo temporário : experiência em Telecom, superior completo, conhecimento em SAP, Excel e Inglês fluente;

: experiência em Telecom, superior completo, conhecimento em SAP, Excel e Inglês fluente; Analistas de Planejamento Comercial (Sênior) : superior completo em áreas afins, PPT e Excel em níveis avançados;

: superior completo em áreas afins, PPT e Excel em níveis avançados; Analistas Folha de Pagamento (Júnior) – cargo temporário: nível superior completo, experiência com folha de pagamentos, Excel avançado e desimpedimento para atuar durante sete meses na função.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações oferecidas pelo Carrefour, é imprescindível atender aos requisitos e realizar um cadastro no cargo pretendido através do site de inscrições.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!