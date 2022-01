Carro da Vacina reforça campanha contra Covid em Penedo

Trabalho de imunização percorre ruas e tem boa receptividade da população

Decom PMP

O empresário Alisson Vieira, 28 anos, tomou a primeira dose do imunizante contra Covid nesta sexta-feira, 14. Dono de um depósito de bebidas em Penedo, ele começou a ficar mais protegido contra a gripe graças ao Carro da Vacina, o mais recente serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O veículo leva equipe técnica e vacinas para as ruas, equipe itinerante da Prefeitura de Penedo que percorria a Rua Nova do bairro Santa Luzia, popular Barro Duro, quando foi chamada por Marli Vieria, mãe do empresário. Enquanto ‘dona’ Marli recebei sua terceira dose, o filho iniciava o esquema vacinal.

“Além de precisar tomar conta da empresa, eu estou no trabalho o dia todo, por isso não tenho tempo pra ir até a central de vacinação e nas três vezes que fui, tinha muita gente, aí eu desisti”, contra Alisson após ter a primeira dose da vacina no braço.

Com a propaganda anunciada em alto e bom som no veículo que alerta para a novidade, circulando à frente do Carro da Vacina, a inovação promovida no governo Ronaldo Lopes tem boa receptividade da população.

Moradores saem até a calçada, alguns já com a carteira de vacinação e identidade na mão. E até quem está de passagem, mas atento à saúde, aproveitou a situação, a exemplo do taxista Cícero Paulino. Ele encostou o carro, apresentou os documentos e recebeu a 3ª dose da vacina que salva vidas.

A dona de casa Valdirene Cavalcante já sabia que o Carro da Vacina estaria no Barro Duro e saiu de casa na manhã de hoje para ir ao mercadinho, levando documentos e cartão de vacina na bolsa, prevenção que agilizou a dose de reforço contra Covid para ela.

“Eu já tinha visto a divulgação nos sites e nos grupos de whatsapp. Estava indo comprar algumas coisas quando comecei a ouvir o anúncio e depois o carro parado, com o pessoal vacinando”, contou Valdirene ao Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

A gestão Crescendo Com Seu Povo amplia a campanha de combate ao coronavírus, com aplicação da assistência em mais um ponto permanente. Além da central instalada no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, o imunizante está disponível na parte baixa da cidade, no Theatro Sete de Setembro.

Neste sábado, 15, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o Dia D no Centro Histórico. Além de vacinar as pessoas no posto fixo, dentro do teatro (das 7h às 13 horas), as equipes percorrerão a maior feira livre de Penedo para imunizar a população.

Em relação ao Carro da Vacina, o trabalho itinerante iniciado ontem no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) volta a circular na próxima segunda-feira, 17, no Conjunto Rosete Andrade. A continuidade da vacina itinerante será divulgada no início da próxima semana.

Texto e fotos – Fernando Vinícius/jornalista Decom PMP