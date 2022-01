Carro destrói bar instalado às margens da Avenida Menino Marcelo

Um veículo Ônix, de placa PRJ 8168, invadiu e destruiu parcialmente um bar instalado às margens da Avenida Menino Marcelo, no bairro da Serraria, na madrugada desta sexta-feira (28). A estrutura do bar ficou bastante comprometida e o veículo destruído. Quatro pessoas estavam no carro, sendo uma mulher e três homens. Dois deles precisara, ser…

Reprodução

Um veículo Ônix, de placa PRJ 8168, invadiu e destruiu parcialmente um bar instalado às margens da Avenida Menino Marcelo, no bairro da Serraria, na madrugada desta sexta-feira (28). A estrutura do bar ficou bastante comprometida e o veículo destruído.

Quatro pessoas estavam no carro, sendo uma mulher e três homens. Dois deles precisara, ser encaminhados a um hospital da cidade. Informações extraoficiais dão fala que o grupo saíra de um evento.

O proprietário do estabelecimento chegou ao local por volta das 5h e disse que toda família sobrevive do funcionamento do bar. Uma equipe da SMTT também esteve no local, mas o carro ainda não foi retirado.