Carro perde controle e cai na areia da praia do Jardim dos Namorados, em Salvador

Um carro de passeio invadiu a areia da praia do Jardim dos Namorados, no bairro da Pituba, na noite da última terça-feira (18), em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 13ª CIPM foram acionados por conta de uma troca de tiros em frente a um restaurante por volta das 19h50. Ao chegar no local, a polícia encontrou um carro na areia da praia com as portas abertas e o motor em funcionamento, mas sem registros de ocupantes.

O veículo teria subido o canteiro central, atingido a mureta de proteção antes de cair na areia.

Perfurações por disparos de arma de fogo foram localizadas no carro assim como o registro de placa clonada. Ainda segundo a polícia, o carro tinha restrição de roubo para a placa original. Uma balança de precisão, papel para enrolar cigarros e um carregador de pistola calibre .40 foram encontrados dentro do automóvel.

A guarnição da 13ª CIPM manteve contato com a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), que vai investigar o caso. Há informações de que o condutor do carro ficou ferido, mas a PM não confirmou a informação.