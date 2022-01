Carroceiro é preso após forçar égua a carregar carcaça de veículo

Um carroceiro foi preso, nesta terça-feira, 25, após ser flagrado pos agentes da Guarda Municipal obrigando uma égua a puxar uma carroça com a carcaça de um veículo, do modelo Fusca. O caso aconteceu no bairro da Santa Amélia. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs), os agentes…

Um carroceiro foi preso, nesta terça-feira, 25, após ser flagrado pos agentes da Guarda Municipal obrigando uma égua a puxar uma carroça com a carcaça de um veículo, do modelo Fusca. O caso aconteceu no bairro da Santa Amélia.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs), os agentes da Guarda Municipal estavam em patrulhamento pela região quando se depararam com um homem com uma carroça, que estava sendo puxada por uma égua. A carga era a carcaça de um automóvel com o peso de aproximadamente 300 kg.

Após o caso, equipes da Unidade de Vigilância e Zoonose (UVZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estiveram no local e constataram que o animal apresentava lesões nas patas e cascos traseiros.

“Orientamos que os carroceiros não pratiquem esse tipo de conduta, que acaba provocando grande sofrimento ao animal”, afirmou Thiago Prado, secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social.