Carros roubados são encontrados em garagem no bairro de Águas Claras

Polícia recupera veículos roubados em Águas Claras (Foto: Divulgação/Ascom-PC)

Na segunda-feira (17), três veículos com restrição de roubo foram encontrados em uma garagem no bairro de Águas Claras. A recuperação foi feita por equipes do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), com o apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFRV).