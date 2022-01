Cartão de crédito: 4 dicas para o uso consciente

Usar o cartão de crédito de forma consciente nem sempre é um tarefa fácil, mas necessária, já que 82,6% dos endividados citaram o cartão de crédito em 2021, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Pensando nisso nós preparamos XX dicas para você fazer o cartão de crédito seu aliado e não mais um problema.

1. Estabeleça um limite

O seu cartão de crédito não precisa ter todo limite disponível utilizado em cada mês, estes

é um dos principais erros que podem ser cometidos. Não é porque você tem um limite de R$ 3 mil, que deve utilizar todo este valor.

Você deve fazer um balanço entre seus rendimentos e dívidas que já tem, para chegar no valor máximo que sua fatura pode atingir, sem que você fique devendo ou se veja obrigado a parcelar os valores.

2. Evite parcelar ou pagar o mínimo

Talvez você não saiba, mas o juros do rotativo do cartão está em 346,1% ao ano. E o que isso significa? Que ao você parcelar ou pagar o mínimo, pode chegar a pagar o dobro da fatura.

Pode até parecer uma boa opção pagar o mínimo ou parcelar, mas isso indica sua falta de planejamento e a possibilidade de virar um bola de neve sem fim na sua vida financeira.

Faça compras que você possa pagar e evite dívida no cartão de crédito, o que também pode afetar o seu score.

3. Controle a sua fatura com regularidade

Quem nunca teve a sensação que a fatura do cartão de crédito estava num valor baixo e quando foi ver já estava mais que o dobro do esperado? Pois é. A situação é bem comum, de pouquinho em pouquinho de parcela em parcela, e no final do mês o susto.

Para evitar isso e dar mais uma passo para o uso do cartão de crédito consciente você deve olhar a sua fatura com regularidade, se possível semanalmente.

4. Confira a fatura

Esta é um dos mais importantes tópicos para usar o cartão de crédito de forma consciente, afinal você não quer pagar o dobro por nenhum produto, certo? Muito menos cair em golpe, não é mesmo?

Quando falamos em conferir, é olhar cada compra e verificar se de fato você reconhece a compra ou não e se não há nada sendo cobrado duas vezes.

Anotou todas as dicas? De agora em diante nada de deixar o cartão de crédito se tornar vilão das suas finanças!