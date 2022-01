Cartão de crédito Nubank e do Banco Inter: Qual é mais vantajoso?

Os cartões de crédito e débito são os meios de pagamento eletrônicos mais utilizados pelos brasileiros. Com a grande adesão da população por essas formas de pagamento, diversas empresas e instituições bancárias têm lançado novos cartões com diferentes vantagens a cada dia.

Atualmente, os bancos digitais vêm se consolidando no mercado brasileiro. Isso tem ocorrido tanto pela facilidade em adquirir um produto dessas instituições, como também pelas baixas tarifas e até mesmo isenção dessas cobranças. Desse modo, nesta matéria apontamos algumas vantagens dos cartões de crédito do Nubank e do Banco Inter.

Confira as vantagens de ser cliente Nubank

O cartão de crédito do Nubank não possui tarifas ou anuidade e conta com a bandeira Mastercard, aceita em mais de 30 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo. Além disso, uma das grandes vantagens de ser cliente do banco digital é conseguir controlar a vida financeira de forma totalmente online, por meio do aplicativo da instituição.

Por meio do App do Nubank, o cliente pode conferir seus gastos, solicitar o aumento do limite de crédito (ou diminuir o limite), checar a data de vencimento da fatura e utilizar todas as funções oferecidas pelo banco digital. O Nubank conta também com uma equipe disponível 24 horas para tirar dúvidas e auxiliar os usuários em todas as questões envolvendo o banco digital.

Vale também mencionar que atualmente, o cartão Nubank é o único disponível no mercado brasileiro a oferecer descontos para quem antecipa o pagamento de parcelas do cartão de crédito.

Além do tradicional cartão de crédito do Nubank, o banco digital oferece aos seus clientes a experiência do cartão de crédito Ultravioleta, feito de metal e com todas as vantagens dos cartões MasterCard Black. Algumas dessas vantagens são salas VIP em aeroportos e seguros de viagem.

Veja os benefícios dos cartões de crédito do Banco Inter

Assim como o Nubank, a bandeira utilizada nos cartões do Banco Inter é a Mastercard, contando com todas as vantagens que essa bandeira tem a oferecer. Apesar disso, é importante saber que cada cartão de crédito possui benefícios e exclusividades voltadas para um público diferente.

O cartão de crédito Gold Internacional é livre de anuidade e permite que os clientes façam compras em qualquer lugar do mundo que aceite a bandeira Mastercard. De acordo com o Banco Inter, esse cartão é ideal para usuários que gostam de comprar produtos no crédito, pois possui diversos benefícios que garantem a segurança desse perfil de clientes como o seguro proteção de preço, seguro compra protegida e garantia estendida original.

O Cartão Platinum Internacional do Banco Inter também é livre de anuidade e possui benefícios voltados para clientes que gostam ou precisam viajar com frequência. Esse cartão de crédito possui benefícios como concierge no aeroporto, assistência global de emergência, bem como seguro médico em viagens.

Por fim, o cartão de crédito Black Inter Internacional é ideal para usuários que almejam viver diferentes experiências, sendo bastante vantajoso para clientes que não possuem tempo para resolver questões burocráticas de viagens. O Black Inter Internacional oferece sala vip no aeroporto de Guarulhos, rede Wi-Fi gratuita em vários aeroportos ao redor do mundo, proteção de bagagem e contra roubo em caixas eletrônicos e diversas outras vantagens.

Vale lembrar que todos os cartões de crédito do Banco Inter oferecem cashback nas compras. Esse valor é creditado direto na conta Inter do cliente e varia de acordo com a modalidade de cartão escolhida.