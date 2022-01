É possível que você insira o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro pessoal, fazendo uso das vantagens oferecidas pelas instituições financeiras, como os programas cashback, por exemplo.

Cartão de crédito sem anuidade: cashback e eficiência no seu plano de finanças

O planejamento financeiro permite que você tenha clareza sobre sua situação atual, fazendo com que você possa verificar possíveis ações. Sendo assim, dentre as ações possíveis para que você gere economia, você pode trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção de cartão de crédito sem anuidade. Por isso, confira algumas opções disponíveis no mercado e viabilize um planejamento de forma eficiente e objetiva.

Nubank

A fintech Nubank certamente dispensa apresentações; já que é uma empresa exemplar em diversas vertentes, como a sua gestão e inovação no mercado.

Sendo assim, o seu cartão de crédito tradicional – “roxinho” – é um dos mais concorridos no mercado atual. O programa de cashback da Nubank possui um valor cobrado do cliente, porém, ainda assim, pode ser bastante vantajoso dentro de um planejamento, principalmente se você centralizar os seus gastos.

Além disso, o Nubank também possui um novo produto, o cartão Ultravioleta, que pode ser sem anuidade, caso o cliente atenda aos critérios da instituição. No entanto, é viável conhecer e viabilizar o seu planejamento financeiro pessoal.

Banco Inter

O Banco Inter tem crescido exponencialmente no mercado financeiro. Embora não seja tão popular quanto o Nubank, o Banco Inter oferece cashback para o cliente que possui o seu cartão de crédito sem anuidade; bem como, também estimula que novos investidores optem por sua plataforma através de cashback voltado para os investimentos. Por isso, essa é uma opção válida por diversos aspectos e pode ser inserida no seu plano de finanças.

Trigg

O cartão de crédito Trigg é uma opção viável dentro de um planejamento financeiro; já que possui um programa de cashback interessante. Além disso, é um dos cartões que permitem que o cliente escolha o layout do seu cartão através de personalização.

O Trigg possui um aplicativo bastante intuitivo e o parcelamento é bem facilitado. Sendo assim, essa é uma opção viável para que você insira no seu planejamento financeiro.

O programa de cashback do cartão de crédito não é estático

Todos os cartões possuem programas de cashback. Porém, de forma geral, o programa de cashback do cartão de crédito sem anuidade não é estático. Por isso, é importante que você acesse o site oficial de cada instituição e analise o que o banco ou a fintech está oferecendo no momento.