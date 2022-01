Cartão de crédito universitário: é ou não é vantajoso? Veja detalhes

É comum que estudantes precisem de ajuda financeira em algum momento, por isso o cartão de crédito universitário é tão solicitado. Mas, deveria ser? Existem muitas vantagens e desvantagens em obter o primeiro cartão como estudante nessa fase da vida e é sobre isso que o Notícias Concursos falará nesta segunda (03).

Cartão de crédito universitário: um pouco mais sobre o produto financeiro

Antes da solicitação do primeiro cartão, há algumas coisas que deve considerar. No longo prazo, você tem que saber que o cartão de crédito universitário pode ajudá-lo a construir uma pontuação de crédito. Ademais, abaixo, listamos as formas de uso do produto de maneira responsável a fim de obter benefícios e evitar armadilhas.

Os cartões geralmente representam um primeiro passo na vida adulta, independência, bem como responsabilidade financeira. Portanto, muitos estudantes estão ansiosos em solicitar o seu o mais rápido possível.

Fazendo isso, eles constroem os históricos dos pagamentos positivos sozinhos e podem continuar na construção da educação financeira. Porém, realmente isso é necessário? Não há uma resposta correta, pois depende de circunstâncias e também de necessidades individuais momentâneas, bem como da sua capacidade de tomada de decisões financeiras. Se manuseados de maneira adequada, os cartões podem ser uma valiosa ferramenta para construir crédito.

O que se considerar antes da solicitação do cartão?

Em primeiro lugar, antes da solicitação do cartão, você precisa tomar as medidas cabíveis para melhorar a pontuação do crédito. Isso auxilia no aumento de chances de obtenção de aprovação e garante que os credores ofereçam melhores condições e taxas de juros.

Será útil se também for entendido como funciona o cartão antes do pedido. Tal entendimento quer dizer saber se tal cartão cobra anuidade, qual é seu limite de crédito, seus benefícios (caso haja) e como tudo isso afetará sua pontuação se você atrasar o pagamento.

Cartão para estudantes universitários

Projetou-se o cartão de crédito para estudantes para ajudá-los no começo da construção do crédito. Ademais, os requisitos da elegibilidade são mais baixos do que vários outros tipos encontrados nesses produtos financeiros.

Embora esse cartão de crédito universitário seja mais fácil de obter aprovação do que o cartão de crédito comum, eles ainda precisam atender a certas qualificações. Assim, não deve-se ter em mente que é preciso comprovar trabalho ou estágios, não ter restrições cadastrais, além de outros quesitos particulares de cada empresa financeira.

