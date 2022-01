Cartão de crédito: Veja algumas dicas que podem te ajudar no uso

O cartão de crédito é uma ferramenta que facilita a compra de algum produto ou serviço, isso porque, momentaneamente pode substituir o dinheiro, o que coopera bastante no dia-a-dia do trabalhador que não possui os valores em espécie.

Todavia, para muitos, o cartão de crédito é visto como um perigo. Acontece que na mão de pessoas desorganizadas financeiramente a ferramenta pode atrapalhar ainda mais a vida delas. Neste sentido, confira a seguir algumas dicas que te impedirão de ser enrolar com o serviço.

Como usar o cartão de crédito corretamente?

Não caia nos juros rotativos. Quando você atrasa o pagamento da fatura ou gasta mais do que pode pagar, você entra no chamado juros rotativo, em que é possível pagar valores reduzidos da fatura, porém com taxas altas aplicadas a cada mês. O fato de transferir o restante da sua dívida atual para a próxima fatura te deixará em um ciclo de inadimplência continuada.

Neste caso, evite pagar juros para o banco, e comece a gastar menos do que recebe. Embora essa dica pareça óbvia, para a maioria dos brasileiros ela não é levada em consideração, e sempre acabam caindo na mesa “cilada”.

Por fim, não parcele todas as suas compras, mesmo que os juros do seu cartão sejam baixos. Desta forma, prefira sempre optar pelo débito para que consiga economizar mesmo que um valor menor e garantir que as parcelas futuras não comprometam o seu orçamento.

Cartão Nubank 2022 libera duas formas de aumentar limite

O cartão de crédito do Nubank é uma ótima opção para os cidadãos que gostam de praticidade e vantagens. Isso porque, a ferramenta não cobra anuidade e possui uma série de serviços que podem ser utilizados por meio da plataforma digital da instituição financeira.

Todavia, é possível que quando o usuário for pagar alguma compra com o “roxinho” (apelido do cartão de crédito) o limite não seja suficiente. Neste caso, o cliente pode ajustar o limite do cartão no aplicativo do Nubank ou solicitar um aumento.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

Como mencionado, existem duas formas de aumentar o limite do cartão. O usuário pode ajustar o crédito dentro da plataforma da fintech ou solicitar uma quantia maior. Veja a seguir como fazer os dois procedimentos.

Ajuste do limite no aplicativo:

Abra o aplicativo do Nubank; Digite sua senha e entre na sua conta; Na tela inicial, vá na opção “Cartão de crédito”; Clique em “Ajustar limite”; Escolha o valor que queira deixar como limite do seu cartão Nubank.

Solicite aumento do limite: